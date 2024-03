Kostbarkeiten aus Togo! Traditionell hergestellt, fair gehandelt und mit Perspektive

Gerade heute, angesichts der Rechtsentwicklung der Regierungen und ernstzunehmender faschistischer Tendenzen in vielen Ländern, leisten die Projekte von People to People zusammen mit der fortschrittlichen Literatur des Verlags Neuer Weg einen wichtigen Beitrag gegen nationalistische und rassistische Hetze und beziehen klar Stellung für internationale Völkerfreundschaft.



Alle unsere Produkte aus Togo werden von der Kooperative "Coopérative étoile du sud" hergestellt. Die Kooperative ist ein großes Netzwerk von Bäuerinnen-, Bauern- und Landarbeiterverbänden in drei Regionen Togos, die sich gegen die Ausbeutung durch große Handels- und Agrarkonzerne wehren. Da wir unsere Produkte direkt aus Togo beziehen, gehen alle Einnahmen ausschließlich an „Stern des Südens“ und People to People. Hier streicht kein Handelskonzern den Großteil der Gewinne ein!

Ab sofort bei uns erhältlich:

Getrocknete Ananas: 100g: 3,50 Euro

Getrocknete Ananas: 200g: 6,50 Euro

Cashewkerne: 200g: 5,50 Euro

Cashewkerne: 400g: 10,00 Euro

Kaffee gemahlen: 500g: 6,50 Euro

Kaffee, ganze Bohne: 350g: 5,00 Euro

Wir planen, auch getrocknete Mangos in unser Angebot aufzunehmen. Ananas und Mangos werden in den Regionen Kpalimé und Atakpamé angebaut. Sie werden reif geerntet und ausschließlich nach traditionellen Methoden getrocknet. Ohne chemische Zusätze. So erhalten sie ihren intensiven Fruchtgeschmack.

Die Trocknung hat zudem den Vorteil, dass bei einer überdurchschnittlich guten Ernte keine Früchte verschwendet werden. Das ist wirklich nachhaltige Produktion! Vom Anbau und der Ernte auf den Feldern bis zu den Trocknungsanlagen sind insgesamt 150 Bäuerinnen und Bauern an der Produktion der Mangos und Ananas beteiligt.



Alle unsere Produkte aus Togo sowie unsere Weine und Öle können auch im Abonnement bezogen werden. Einfach bei der Bestellung die gewünschte Menge und Häufigkeit (monatlich, zweimonatlich, quartalsweise) angeben und regelmäßig bequem nach Hause liefern lassen.

Ab einem Warenwert von 20 Euro versandkostenfrei.



Alle Produkte sind im People-to-People-Webshop erhältlich: www.people-to-people.de. Oder per E-Mail an: bestellung@people-to-people.de. Und telefonisch unter: Mediengruppe Neuer Weg: 0201 25915.