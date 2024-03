Aktionstag am 1. März

Leipzig: Ausgesprochen antikapitalistische Stimmung

Rund 2000 vor allem junge Menschen beteiligten sich am 1. März am Klimastreik- und Aktionstag in Leipzig. Es herrschte eine ausgesprochen antikapitalistische Stimmung und große Offenheit für die Diskussion zur Perspektive des echten Sozialismus.

Von Jörg Weidemann