Zum Tod von Panagiotis Kosmas

Liebe Genossinnen und Genossen der M-L KKE, liebe Malamo, Ehefrau und Lebensgefährtin, und Tochter Chrysanthi, mit großer Betroffenheit haben wir erfahren, dass ihr zwei wichtige Mitglieder eurer Partei innerhalb von wenigen Tagen verloren habt. Unser aufrichtiges Beileid geht an alle Genossinnen und Genossen der M-L KKE und auch an Panagiotis’ Ehefrau Malamo und seine Tochter Chrysanthi. Die MLPD und das ZK sprechen euch unser aufrichtiges Beileid aus. Euer Schmerz über den Verlust von Panagiotis, Mitglied des ZK der M-L KKE, eines Genossen, der seit der Gründung der M-L KKE 1976 aktiv in euren Reihen an vorderster Front kämpfte, wird tiefe Wunden in euren Herzen hinterlassen.



Wir haben erfahren, dass Panagiotis auch aktiv an den Kämpfen gegen die Diktatur und am Aufstand am Polytechnikum 1973 teilgenommen hat. Er hat mit großen Einfühlungsvermögen und ideologisch-politischer Konsequenz gegen den Revisionismus und für den Wiederaufbau der ML-Bewegung gekämpft. Sein Humor und die Lebendigkeit in seiner Arbeit hat viele Jugendliche begeistert, und er war sehr beliebt.



Unser aufrichtiges Beileid gilt auch der Genossin Malamo, seiner Ehefrau und Lebensgefährtin, die ihm in all seinen schwierigen Momenten zur Seite stand, und der Genossin Chrysanthi, seiner einzigen und geliebten Tochter.

Hier das Kondolenzschreiben auf Griechisch

Μαρξιστικό Λενινιστικό Κόμμα της Γερμανίας

Για το θάνατο του Παναγιώτη Κοσμά, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του MΛ KKE, επί σειρά ετών αγωνιστή του μαρξιστικού-λενινιστικού κινήματος στην Ελλάδα.

Αγαπητοί σύντροφοι του MΛ KKE

Αγαπητή Μάλαμο, σύζυγο και συντρόφισσα και κόρη Χρυσάνθη.

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι μέσα σε λίγες μέρες χάσατε δύο σημαντικά μέλη του κόμματός σας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους τους συντρόφους του MΛ KKE καθώς και στη σύζυγο Μάλαμο και την κόρη Χρυσάνθη. Το MLPD και η Κεντρική Επιτροπή σας εκφράζουν τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ο πόνος σας για την περαιτέρω απώλεια του Παναγιώτη, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του MΛ KKE, ενός συντρόφου που επίσης αγωνίστηκε ενεργά στις γραμμές σας στην πρώτη γραμμή από την ίδρυση του MΛ KKE το 1976, θα αφήσει βαθιές πληγές στις καρδιές σας. Μάθαμε ότι ο Παναγιώτης συμμετείχε ενεργά και στους αγώνες ενάντια στη δικτατορία και στην εξέγερση στο Πολυτεχνείο το 1973. Πάλεψε με μεγάλη εν συναίσθηση και ιδεολογική πολιτική συνέπεια ενάντια στον ρεβιζιονισμό και την ανασυγκρότηση του ML κινήματος. Το χιούμορ και η ζωντάνια του στο έργο του ενέπνευσε πολλούς νέους και ήταν πολύ δημοφιλής.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται επίσης στη συντρόφισσα Μαλάμο, τη σύζυγο και σύντροφό του, που του στάθηκε σε όλες τις δύσκολες στιγμές του, και στη συντρόφισσα Χρυσάνθη, τη μοναδική και αγαπημένη του κόρη.

Gelsenkirchen 27 Φεβρουαρίου 2024

Monika Gärtner Engel

Κεντρική Επιτροπή MLPD Διεθνισμός Υπεύθυνη