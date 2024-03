Noch vier Wochen: Dann wird in den Mai getanzt

So ist der Kultursaal auch in diesem Jahr wieder Schauplatz des fröhlichen gemeinsamen Tanzens in den 1. Mai.



Nachdem die Duisburger Band „Long story short“ bereits im vergangenen Jahr das Publikum begeisterte, spielt sie auch in diesem Jahr wieder zum Tanz auf.

Danach wartet DJ-Ralf aus Gelsenkirchen auf alle, die noch nicht genug vom Tanzen haben.



Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Es gibt Leckeres vom Grill und Fingerfood. Cocktails, Maibowle, Bier, Softdrinks und vieles mehr warten auf trockene Kehlen.

Wann und wo?

Der Tanz in den Mai findet am 30. April im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen-Horst statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Beginn ist um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 11 / 9 Euro. An der Abendkasse kosten sie 15 / 13 Euro.



Den Flyer zum Tanz in den Mai gibt es hier.