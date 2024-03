Angeblich habe er in seiner Rede auf einer der Umweltveranstaltungen, die sich ebenfalls gegen die Behörden und den Krieg richtete, eine Reihe nationalistischer, ausländerfeindlicher Äußerungen getätigt. Dafür wurde er auf die Terroristenliste gesetzt und inhaftiert. Tatsächlich ist er kein Fremdenfeind – dies ist eine falsche Übersetzung aus der Baschkirischen Sprache ins Russische, in der Gericht und Staatsanwaltschaft den Ausdruck „Schwarze“ als Fremdenfeindlichkeit betrachten, der aus der Baschkirischen Sprache als „einfach / arme Leute". Heute und in den letzten Tagen kamen viele Menschen zum Gericht – bis zu zehntausend Menschen in einer kleinen Stadt. Nach der Urteilsverkündung skandierten die Menschen „Freiheit“, den Namen des Oppositionellen, „Wir sind die Schwarzen“.

Demonstranten versperrten der Polizei den Zugang zum Ausgang des Gerichtsgebäudes und versuchten, den verurteilten Oppositionellen abzuführen. Dafür griff die Polizei die Demonstranten an. Polizei und Bereitschaftspolizei setzten Schlagstöcke, Tränengas und Blendgranaten ein. Mehrere Menschen wurden verletzt. Dutzende Menschen wurden festgenommen. Tapfere Demonstranten bewarfen die Polizei mit Schnee, umzingelten sie und nahmen sogar kurzzeitig eine Gruppe von Polizisten gefangen und zwangen die Polizei, mit ihnen über die Freilassung der Gefangenen zu verhandeln. Die Behörden schickten einen islamischen Priester, um mit den Demonstranten zu verhandeln, damit er den Protest mit religiösen Predigten zerstreuen konnte, aber der Priester hatte keinen Erfolg. Die Demonstranten weigerten sich, ihm zuzuhören.

Neben Forderungen nach Freilassung des Oppositionellen stellten die Demonstranten auch andere politische Forderungen auf – den Sturz des Gouverneurs der Republik Baschkortostan. Die Demonstranten forderten die Rückkehr der mobilisierten Baschkiren von der Front, um die Bevölkerung der Republik vor der Bereitschaftspolizei und den örtlichen Behörden zu schützen.

Eine der Methoden zur Bekämpfung von Protesten war die vollständige Sperrung des Internet in einem besiedelten Gebiet. Auch in Baschkortostan beschränkten die Behörden den Zugang zu WhatsApp. Darüber hinaus wurden mehrere Telegram-Kanäle gesperrt, die aktiv über Ereignisse in Baschkortostan berichteten, während der heißesten Phase der Proteste, als es zu Kämpfen zwischen Anwohnern und der Bereitschaftspolizei kam. Wir betrachten das Geschehen als Heldentum des vom russischen Imperialismus unterdrückten baschkirischen Volkes. Das inspiriert uns: es gibt viele Baschkiren in den revolutionären Organisationen ...

Dies ist auch ein wichtiger Meilenstein. Normalerweise verteidigen Russen Oppositionspolitiker nicht. Die Ausnahme bildet Nawalny im Jahr 2021. Hunderte Oppositionelle sind ständig inhaftiert und das führt nicht zu Unruhen. Als der Trotzkist Kagarlitsky in Gewahrsam genommen wurde, gab es keine Massenproteste (tatsächlich waren die Proteste minimal). Als der Kriegsverbrecher Strelkov-Girkin inhaftiert wurde, standen seine faschistischen Anhänger, die sich auf ein Dutzend Menschen beliefen, einfach friedlich in der Nähe des Gerichts und hielten dann den Mund. Kürzlich wurde der Revisionist Udalzow verhaftet, ein aktiver Unterstützer der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation und des Krieges mit der Ukraine, der gleichzeitig eine gewisse Opposition zum Ausdruck brachte. Niemand trat für Udalzow ein, und nun wird ihm vorgeworfen, den Terrorismus zu rechtfertigen, da man Kagarlitski zuvor einsperren wollte. In Baschkortostan verteidigten Einwohner zum ersten Mal massiv einen Oppositionspolitiker - Fail Alsynov.