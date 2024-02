Seit 100 Tagen im Streik: MLPD schickt Solidaritätsgrüße an die Belegschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die MLPD solidarisiert sich mit Eurem nun seit über 100 Tagen geführten Streik für den Abschluss eines Tarifvertrages, 8 Prozent mehr Geld, eine Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auf je 1500 Euro, sowie eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden. Wir gratulieren Euch zu Eurem konsequent und unerschütterlich geführten Kampf!

Obwohl Ihr eine Belegschaft von „nur“ 180 Beschäftigten seid, hat Euer Kampf eine Bedeutung für die gesamte Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung. Euer Betrieb gehört einem internationalen chinesischen Monopol, Chiho, das nach eigenen Angaben Chinas größtes Schrottrecyclingunternehmen und eines der größten börsennotierten globalen Monopols dieser Branche ist.

Wie Tesla und Amazon tritt Chiho damit grundlegende Rechte der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung mit den Füßen, meint, mit den Belegschaften nach Gutsherrenart umspringen zu können. Ihr kämpft auch gegen die Spaltung der Arbeiterklasse, wie durch die bis zu 600 Euro niedrigeren Löhne, längere Arbeitszeiten und schlechtere Arbeitsbedingen im Osten Deutschlands gegenüber dem Westen.

Die MLPD trat von Beginn an für die Arbeitereinheit Ost-West, für gleiche Arbeits- und Lebensbedingen ein. Als revolutionäre Arbeiterpartei hat sie Schlussfolgerungen aus dem Verrat am Sozialismus durch bürokratische Kapitalisten in der ehemaligen DDR nach 1956 gezogen. Sie kämpft für den echten Sozialismus, in dem die Arbeiter das Sagen haben, die sozialen und politischen Interessen der Mehrheit der Bevölkerung im Mittelpunkt stehen, Kriege der Vergangenheit angehören und entschlossen der Kampf gegen die globale Umweltkatastrophe geführt wird.

Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will!

Mit solidarischen Grüßen