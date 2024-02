Berlinale: Auf was bitte drischt diesmal die Antisemitismuskeule ein?

Kulturstaatssekretärin Claudia Roth, die bedauert, dass Vertreter der AfD von der Gästeliste der Eröffnungsgala gestrichen wurden, setzt jetzt noch einen drauf und lässt durch ihren Sprecher verlautbaren: "Die Statements bei der Bärenverleihung der Berlinale am Samstagabend waren erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israelhass geprägt." Gestern stand in der Süddeutschen Zeitung: "Die Preis­ver­lei­hung der Ber­li­na­le wird für ein bi­zar­res Is­ra­el-Ba­shing zweck­ent­frem­det, auch von der Ge­win­ne­rin des Abends."

Was geschah tatsächlich? Mariette Rissenbeek, die scheidende Co-Festivalleiterin, sagte in ihrer Eröffnungsrede: "Wir fordern Hamas auf, die Geiseln umgehend freizulassen, und wir fordern Israel auf, alles erdenklich Mögliche zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen und dafür zu sorgen, dass dauerhaft Frieden in die Region zurückkehren kann." Das soll "bizarres Israel-Bashing" sein? Oder "erschreckend einseitig"? Kann man ihr beim besten (bzw. schlechtesten) Willen nicht unterstellen angesichts ihrer Appelle, die sich 1:1 die Waage halten. Allenfalls könnte man den Beitrag als etwas naiv beurteilen. Israel, das sich durch zig UNO-Resolutionen nicht beeindrucken ließ, ist nicht dafür prädestiniert, dauerhaften Frieden in der Region herzustellen.

Die Regisseurin Ma­ti Diop hat mit ihrem Dokumentarfilm „Da­ho­mey“ den diesjährigen Gol­de­nen Bä­ren gewonnen. In ihrem Film geht es um die Rück­ga­be von aus Afri­ka ge­raub­ten Kunst­schät­zen. Da­ho­mey war ein Kö­nig­reich, dort wo heu­te Be­nin ist. Mati Diop spricht in ihrer Dankesrede über Kolonialismus und Unterdrückung ganzer Völker, und ruft am Ende in den Saal: "I stand with Pa­le­sti­ne!“ Hört man hier Israel-Hass? Verachtung von Juden, Antisemitismus? Nein, zu hören ist, dass die Regisseurin solidarisch an der Seite des palästinensischen Befreiungskampfs steht.

Das meiste Fett kriegt der Dokumentarfilm "No Other Land" ab. Er handelt über die Zer­stö­rung ei­nes Dorfs im West­jor­dan­land. Er erhielt den vom RBB ge­stif­te­ten Do­ku­men­tar­film­preis. Rote Fahne News berichtete kurz vor der Preisverleihung über den Film ; er kommt übermorgen in die Kinos. Wutentbrannt kreischt der Kommentator der Süddeutschen Zeitung: "Da wur­den Be­grif­fe wie 'Apart­heid' und 'Ter­ror' und 'Ge­no­zid' von der Büh­ne gen Is­ra­el ge­schleu­dert." Keine dieser zutreffenden Kennzeichnungen wurde auf der Berlinale erfunden. Ein ausführlicher Bericht von Amnesty International belegte schon vor zwei Jahren detalliert, dass Israel gegenüber den Palästinensern als Apartheids-Staat agiert. Vor dem Internationalen Gerichtshof (ICJ) in Den Haag wurde kürzlich eine Klage Südafrikas gegen Israel verhandelt. Der Vertreter Südafrikas warf Israel in seiner Einlassung vor dem UN-Gericht „völkermörderisches Handeln“ vor und verglich den Umgang mit den Palästinensern mit dem Apartheid-System der Rassentrennung. Zu erwähnen vergessen hat der wütende Kommentator mit der Antisemitismuskeule, dass der Film "No Other Land" vor dem 7. Oktober abgedreht war. Und dass er von einem palästinensisch-israelischen Filmteam gemacht wurde, dessen Mitglieder einander freundschaftlich verbunden sind.

Jetzt droht Bundesjustizminister Marco Buschmann gar mit strafrechtlichen Konsequenzen. Man darf gespannt sein, welche Beweise er aus dem Hut zaubert. Die bisherigen Schreihälse sind jeden Beweis für antisemitische Ausschreitungen auf der Berlinale schuldig geblieben.

