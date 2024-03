Stadtgruppentreffen am 15. März

Kumpel für AUF Gelsenkirchen lädt Kumpel und Familien zum komemnden Stadtgruppentreffen ein. Es findet statt am Freitag, dem 15. März 2024, von 18 bis 19.30 Uhr im Jugendzentrum Ché, An der Rennbahn 2 in Gelsenkirchen. Themen sind u.a. die Repressionen gegen die kämpferische Bergarbeiterbewegung. Einem Drittel der Delegationen wurden auf Betreiben des Außenministeriums unter Außenministerin Baerbock die Einreise nach Deutschland zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz verweigert. Julian Wächter, deutsches Delegationsmitglied der Konferenz, wurde nach einem kritischen Redebeitrag auf einer Betriebsversammlung von Kali & Salz gekündigt. Was ist da los? Was können und müssen wir dagegen tun? Das würden wir gerne mit euch beraten und planen. Also: Kommt zahlreich; es wird spannend!

Glüch AUF, Christian

Hier der Einladungs- und Programm-Flyer