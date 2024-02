Öffentlicher Nahverkehr

Streiks für bessere Arbeitsbedingungen und Umweltschutz

Die Gewerkschaft ver.di ruft in dieser Woche bundesweit - außer in Bayern - die 90.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu „Wellenstreiks“ auf, in Städten wie Stuttgart an bis zu zwei Tagen. Hauptstreiktag ist der Freitag, 1. März, der gemeinsam mit Fridays for Future (FFF) als „Klimastreiktag“ durchgeführt wird.

Von wb