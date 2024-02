Unterschriftensammlung für Europawahl: Auf der Zielgeraden

Stand 28. Februar waren bereits 89 Prozent der erforderlichen Unterschriften gesammelt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sprung nach vorn, der mit sehr vielen Gesprächen verbunden ist! Am Ende zählen allerdings nur die von den örtlichen Meldeämtern beglaubigten Unterschriften. Unterschriften können wegen falschen Adress-Angaben abgelehnt werden oder auch, weil Unterzeichner bereits auf anderen Listen unterschrieben hatten. Es haben immerhin 40 Parteien ihre Beteiligung angekündigt! Wenn viele unserer Unterschriften abgelehnt werden, muss ggf. vor Ort nochmal weiter gesammelt werden. Denn am Ende zählen nur die beglaubigten Unterschriften. Diese müssen spätestens am Montag, den 11. März bei der Parteizentrale der MLPD vorliegen, damit sie rechtzeitig bei der Bundeswahlleiterin eingereicht werden können. Also rechtzeitig vorher abschicken bzw. abgeben! Viel Erfolg beim Endspurt!