ver.di ruft in NRW erneut zu zweitägigen Warnstreiks im ÖPNV auf

Nachdem zuletzt am 29. Februar und 1. März landesweit Beschäftigte des Nahverkehrs die Arbeit niedergelegt haben, ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in NRW nun erneut zu zweitägigen Warnstreiks auf. Am kommenden Dienstag und Mittwoch (5./6.3.) stehen landesweit zahlreiche Busse und Bahnen ganztägig still. Im Rahmen der Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr Nordrhein-Westfalens erhöht die Gewerkschaft den Druck. Eine zentrale Streikveranstaltung ist für den 6. März in Dortmund geplant. Die Forderungen: Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV, Identischer Ort für Arbeitsbeginn und -ende, Zulage ab dem 1. Tag bei vorübergehender Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, Schicht- und Wechselschichtzulage für den Fahrdienst, 100 Prozent Jahressonderzahlung, Überstunden müssen ab der 1. Minute und in der individuellen Stufe ohne Abzug bezahlt werden, Zulage für Vorhandwerker / Gruppenführer / Teamleiter nach individueller Stufe.