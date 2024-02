Weltweiter Aktionstag am 24. Februar 2024 gegen imperialistische Kriege

In voller Länge steht der Aufruf der United Front hier auf der Webseite der Neuen Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg zur Verfügung

Aus Italien berichtet SI Cobas von Streik-Aktivitäten, die bereits am Freitag, dem 23. Februar 2024 begannen: „Der von SI Cobas ausgerufene nationale Generalstreik gegen Krieg, Kriegswirtschaft und zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands gegen den Völkermord in Gaza und die ethnischen Säuberungen im Westjordanland begann gestern am späten Abend. Auch hier ist die Beteiligung in der Logistik und in großen Distributionslagern sehr hoch. In vielen Lieferketten sind es 100 % der Arbeitnehmer, mit Kontrollen und Initiativen zum Kampf an den Toren.

In einigen Städten fanden Märsche und Proteste statt, um Unternehmen, die Waffen produzieren und verkaufen, oder Institutionen, die sich am Kolonialismus und an israelischen Kriegsverbrechen beteiligen, anzuprangern und zu boykottieren. In Genua findet vor den Toren des Hafens eine Demonstration statt, die mit der Ankunft von Schiffen zusammenfällt für Israel, beladen mit militärischem Material; in Neapel eine Kriegsgarnison bei Leonardo, einer wahren Staatsfabrik für die Kriegsindustrie; in Modena Protest der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, um den Abbruch der Beziehungen zur Regierung Netanyahu zu fordern; In Turin stoppte der Streik heute Morgen das Rivalta-Logistikdepot und traf Carrefour, einen multinationalen Konzern, der die israelische Armee unterstützt.

Aber über den Erfolg der Kampfinitiativen der „Hochburgen“ von SI Cobas hinaus erreichen uns in diesen ersten Stunden die überraschendsten und positivsten Daten, weil sich viele Arbeitnehmer, insbesondere in anderen Sektoren, dem Streik angeschlossen haben in Schulen und Universitäten. Einige Institute haben ihre Aktivitäten eingestellt, und von einigen Universitäten haben wir die Nachricht erhalten, dass ganze Abteilungen beigetreten sind.“

In Indien organisierte die kommunistische Partei SUCI eine Antikriegstagsaktion bei sie unter anderem forderten: „Imperialistisches Russland: Rückzug aller Truppen aus der Ukraine!“ und „Stopp den Genozid in Gaza“. Rote Fahne News berichtete bereits über die Demonstration der NCP Mashal aus Nepal.

Auch in Deutschland fanden Proteste statt. Auf der Bergarbeiterdemonstration war der Arbeiterwiderstand gegen imperialistische Kriege Thema – Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter (Rote Fahne News berichtete). In Erfurt protestierten MLPD und REBELL vor der CDU-Zentrale mit der Losung: „Aktiver Widerstand gegen einen Dritten Weltkrieg“. Einen Bericht aus Halle/Saale hat Rote Fahne News ebenfalls veröffentlicht.

Die Union Prolétarienne ML aus Frankreich beteiligte sich an einem Gedenken an die Widerstandsgruppe „Manouchian“, die gegen die faschistischen Hitler-Truppen gekämpft hatte. Viele ernsthafte und zustimmende Reaktionen gab es auf den Aufruf der United Front (Rote Fahne News berichtete).

Die Aktivitäten waren eine neue Form der Koordinierung über ein breites Spektrum auf der ganzen Welt. Die Koordinierung muss sicherlich noch höherentwickelt werden, aber die zukunftsweisende Richtung gegen alle imperialistischen Kriegstreiber geht um die Welt. Weitere Aktivitäten an dem Tag waren auch ein theoretisches Seminar der Zeitschrift Marksist Teori unter dem Motto „Die Welt mit Lenins Augen betrachten“ anlässlich seines 100. Todestags. Das Seminar befasste sich auch mit imperialistischen Kriegen und der faschistischen Gefahr.

Weitere internationale Kampftage werden dieses Jahr begangen: In Deutschland der Ostermarsch und der Antikriegstag am 1. September, in Russland und vielen osteuropäischen Ländern der 8. Mai als Tag des Sieges über den Hitler-Faschismus, in Asien der Tag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6. August.