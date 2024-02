Presseerklärung

Wilhelmshavener Bündnis Ostermarsch 2024

In der Ukraine findet der blutige Krieg kein Ende. Hier stehen sich mit NATO/USA/EU und Russland mit China im Hintergrund zwei Blöcke gegenüber. Entgegen den vollmundigen Versprechungen haben die Waffenlieferungen in die Ukraine Putin nicht in die Knie gezwungen und keinen Frieden gebracht.