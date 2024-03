Vorm Tor

AfD will den Unterschied zwischen bürgerlicher Demokratie und Faschismus verwischen

„Wie finden Sie die großen Demonstrationen gegen den Faschismus?“, fragten wir die Kollegen Ende Februar am Daimlertor in Mettingen. An diesem Tor gehen unter anderem auch Kollegen ins Werk, die der AfD oder dem „Zentrum“, einer faschistischen Gruppe im Werk, angehören. Ziemlich einheitlich antworteten Kollegen aus diesem Spektrum diesmal kurz und schnell mit einer neuen Argumentation, nämlich: die eigentlichen Feinde und Faschisten säßen doch in der Regierung.

Korrespondenz aus Esslingen