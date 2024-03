Beisetzung von Joachim Gärtner und anschließende Trauerfeier

Mit der Veröffentlichung der Traueranzeige für Joachim Gärtner in der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen sind Freunde, Angehörige und Mitstreiter zur Trauerfeier und Beisetzung am 16. März auf dem Westfriedhof Kassel um 10:15 eingeladen. Anschließend wird für 12:30 zu einer gemeinsamen Trauerfeier in das Jugendzentrum Anne-Frank-Haus, Marburger Straße 41, in Kassel-Rothenditmold eingeladen. Hier eine Anfahrtsbeschreibung.

Von seinem viel zu frühen Tod waren wir sehr betroffen und trauern mit seiner Familie und Freunden. Joachim war im Anne-Frank-Haus als Vertreter der MLPD und Vorstand des Wahlbündnisses AUF-Kassel immer wieder vor Ort, aber auch als Weihnachtsmann bei der Internationalen Nikolausfeier der Rotfüchse. Seine Bedeutung für den Kampf um eine befreite Gesellschaft und den echten Sozialismus wird uns immer mehr bewusst. Als kulturell begeisterter und kompetenter Mensch hat er viel zur Würdigung literarischer und musikalischer Kultur beigetragen. Jederzeit konnten aus dem Stegreif von ihm Gedichte von Tucholsky, Ringelnatz, Kästner oder Heinz Erhardt und vielen mehr vorgetragen werden.

Auch hat Joachim in den letzten Tagen noch intensiv an der Ausgabe Nummer 39 der theoretischen Schriftenreihe der MLPD mit dem Titel: "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" und besonders dem Kapitel zur Musikgeschichte mitgearbeitet. Er bewahrte bei seiner Begeisterung für den Chorgesang und klassische Musik auch den kritischen Blick. Als erster Vorsitzender des "Gemeinsamen Chors 1861 Bettenhausens" wird er auch für den Chor ein großer Verlust sein. Ich erinnere mich noch gut an die schöne Geburtstagsfeier zu seinem 75. Geburtstag.

Seit vielen Jahren war er Anmelder und Repräsentant der Montagsdemobewegung gegen Hartz 4 und die Agenda 2010 sowie den "Tag des Widerstands" mit einer lebendigen Streitkultur auf dem Opernplatz, immer am ersten Montag eines Monats um 17:00 in Kassel. Joachim konnte stolz darauf sein, die Kultur der streitbaren Opposition von unten in Kassel mitgeprägt zu haben.

Über zehn Jahre hinweg stärkte er Nuray Yildirim als Vertreterin für das Wahlbündnis AUF-Kassel und erster türkisch-stämmigen Stadtverordneten in Kassel den Rücken und bereitete alle Stadtverordnetenversammlungen mit ihr vor.

Wieweit ihn als Fan des FC Bayern München das derzeitige Desaster nach langjähriger Dominanz des Fußballs in Deutschland noch beschäftigt hat, wissen wir nicht. Er hätte es zumindest nüchtern analysiert.





Für den Vorstand des Wahlbündnisses AUF-Kassel (Alternativ-Unabhängig-Fortschrittlich)

Hans Roth

Ortsvorsteher Kassel-Rothenditmold