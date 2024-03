Belfast: Assistenzärzte streiken in Nordirland

Am morgigen Samstag, 9. März, findet in Duisburg ein Konzert der bekannten türkischen Band Grup Yorum statt. Neben dem politischen Zeichen der Solidarität gegen die politische Verfolgung und Repression, von der die Künstlerinnen und Aktivisten von Grup Yorum in der Türkei, aber auch hier in Deutschland betroffen sind, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein musikalisches Highlight. Im schönen Theater am Marientor in Duisburg wird Grup Yorum mit 22 Musikern ihre kämpferischen und mitreißenden Lieder zum Besten geben. Karten gibt es noch im Vorverkauf für 20 Euro bei der Kontaktadresse Duisburg.

Wann und wo?

Das Grup-Yorum-Konzert „Freiheit für Grup Yorum und Schluss mit den Angriffen auf das Idil-Kulturzentrum“ findet am 9. März im Theater am Marientor, Plessingstraße 20, 47051 Duisburg statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.