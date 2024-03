Der 8. März ist unser Tag – Kampftag für die Befreiung der Frau weltweit!

Gegen die Rechtsentwicklung vieler Regierung, gegen faschistische Regierungen und Kräfte verteidigen sie erkämpfte Rechte und Errungenschaften, wie das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Argentinien, Polen, den USA und weiteren Ländern. Ein großer Erfolg, dass dieses Recht nun in Frankreich als erstem Land in der Verfassung festgeschrieben wurde. Frauen erheben ihre Stimmen gegen Faschismus, imperialistische und reaktionäre Kriege und Umweltzerstörung, gegen die Barbarei eines drohenden Dritten Weltkriegs.

Zur wirklichen Befreiung der Frau wird es im Kapitalismus trotz aller „feministischen Freiräume“ nicht kommen. Dazu braucht es den wissenschaftlichen, den echten Sozialismus! Dafür tritt die MLPD wie weltweit die revolutionären Parteien in der ICOR heute auf den Straßen ein - im engen Schulterschluss und als fester Bestandteil der kämpferischen Frauenbewegung. Ganz im Sinne der sozialistischen Wurzeln des Internationalen Frauentags.

Ein richtiges Gegenprogramm fährt UN-WOMEN, die Fraueneinheit der UNO. Unter dem Motto „Investiert in Frauen – beschleunigt den Fortschritt!“ setzt sie auf die Stärkung der Frauen als Managerinnen der vom Imperialismus verursachten Krisen der Welt.[1] Auch die Weltbank meldet sich zu Wort und lüftet in ihrem aktuellen Bericht ein Geheimnis: „Kein Land bietet Frauen gleiche Chancen – auch die reichen Volkswirtschaften nicht.“ Frauen hätten nur 64% der Rechte, die Männer haben. Beim Schutz vor Gewalt sogar nur 30%. In der Praxis sei die Kluft aber noch größer, weil Maßnahmen zur Umsetzung erlassener Gesetze fehlten. „Was für eine Verschwendung von Talenten“, so ihr Aufschrei.

Ausgerechnet die Weltbank soll also ihr Herz für die Frauen entdeckt haben! Dabei sorgt sie doch mit dafür, dass weltweit öffentliche Einrichtungen des Sozial-, Gesundheits- und Erziehungswesens privatisiert und Löhne und soziale Errungenschaften zusammengestrichen werden. Das treibt die Massen noch stärker in Armut, verschärft die doppelte Ausbeutung und Unterdrückung der Masse der werktätigen Frauen. Des Pudels Kern: „Frauen haben die Macht, die Weltwirtschaft anzukurbeln, und doch werden sie durch Gesetze und mangelnde Umsetzung oft im Abseits gehalten.“ [2] Es geht also um nichts weiter als die bessere Verwertbarkeit der Fähigkeiten der Frauen im Rahmen der kapitalistischen Profitwirtschaft.