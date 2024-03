Durham: 40 Jahre Bergarbeiter-Frauen in England

Undenkbar ohne diese Frauen! Aus dem ganzen Land kamen Delegationen der Bergarbeiter-Frauengruppen, sie brachten ihre Banner mit. Es war ein Tag mit internationaler Beteiligung. Viele jüngere Frauen waren dabei - fest entschlossen, aus all den Erfahrungen für ihre Zukunft zu lernen.

Zwei Bergarbeiterinnen aus den USA, eine Gruppe junger Leute aus Frankreich, wir aus Deutschland mit einer Delegation der Bergarbeiterfrauen-AG in Courage, MLPD und Kumpel für Auf, Aktivistinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen aus den Niederlanden. Eindrücklich wurde die Rolle der kämpferischen Arbeiterfrauenbewegung in diesem Kampf lebendig.

Schon ein Jahr zuvor hatten einige Frauengruppen sich organisiert und sich auf den Streik vorbereitet. Etliche von ihnen standen selbst Streikposten, und sie übernahmen den Stab, wenn ihre Männer verhaftet wurden. Viele organisierten den Streik mit. "Don' underestimate the women" (unterschätzt die Frauen nicht) - so eines ihrer Lieder. Sie standen mit ihren Männern unerschrocken gegen brutale Polizeigewalt. Sie organisierten im ganzen Land und über Ländergrenzen hinweg Solidarität. Sie organisierten das tägliche Leben in einer schwierigen Zeit, da ihre Männer keinen Lohn nach Hause brachten: Suppenküchen, das Verteilen der Spenden, sie organisierten Schulunterricht und Kinderbetreuung.

Eine der Bergarbeiterfrauen berichtete uns: "Dieser Streik hat uns politisiert. Wir wurden uns bewusst, wir können unser Leben selbst organisieren! We never go back!" Wir hatten viele Diskussionen über die Perspektive, über den Kampf für den echten Sozialismus, dass wir uns international organisieren müssen und stellten die revolutionäre Weltorganisation ICOR vor.

Seyran Cenan vom Bundesvorstand des Frauenverbands Courage und Aktivistin der Bergarbeiterfrauen in Courage: "Das hat uns beflügelt und gestärkt für den Internationalen Frauentag. Die Power der Bergarbeiterfrauen, der Arbeiterfrauenbewegung gehört in unseren Verband und in die kämpferische internationale Frauenbewegung. Wir haben zum Frauenpolitischen Ratschlag eingeladen und gemeinsam mit unseren niederländischen Freundinnen zur Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Wir freuen uns schon auf den 8. März, um unsere Erfahrungen in unseren Städten bekannt zu machen!"

Fernsehbericht über die Jubiläumsdemonstration der Bergarbeiterfrauen