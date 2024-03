Ein Buch über Leben und Kampf von migrantischen Arbeiterinnen

In der Streitschrift von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel „Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau“ werden diese Kämpfe so verarbeitet:

„Die kämpferische Frauenbewegung war ein wesentlicher Bestandteil der selbständigen Streikbewegung für höhere Löhne in den 1970er Jahren und im Jahrzehnt des Übergangs zur Arbeiteroffensive in den 1980er Jahren. Das äußerte sich in einer bundesweiten Bewegung mit Streiks, Protesten, Demonstrationen und Klagen für die Abschaffung der Lohngruppe 2, für die Höhergruppierung von Arbeiterinnen unter der Losung »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« sowie in einer wachsenden aktiven Beteiligung von Frauen an den Arbeiterkämpfen. Zahlreiche Fraueninitiativen und Solidaritätsgruppen entstanden zur Unterstützung wichtiger Arbeiterkämpfe um den Erhalt der Arbeitsplätze zum Beispiel in Hattingen, Duisburg-Rheinhausen oder Hückelhoven.

Vor dem Hintergrund des erwachenden Klassenbewusstseins unter den Arbeiterfrauen entwickelte sich ein Aufschwung der gewerkschaftlichen Frauenarbeit. Neue gewerkschaftliche Vertrauenskörper wurden in Betrieben mit hohem Frauenanteil aufgebaut, Kampagnen zur gewerkschaftlichen Organisierung von Heimarbeiterinnen wurden durchgeführt, neue gewerkschaftliche Frauenkomitees und -ausschüsse entstanden. Der Anteil von Frauen im DGB stieg von 1,027 Millionen Mitgliedern 1970 (15,3 Prozent der Gesamtmitglieder) auf 1,882 Millionen 1989 (23,9 Prozent) stark an.“ (Seite 163)

"Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau" von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel sowie "Die Optimistinnen" von Gün Tank - natürlich erhältlich über People to People.