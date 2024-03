In vielen Städten weltweit gab es am vergangenen Samstag Demonstrationen gegen die Angriffe der israelischen Besatzungsarmee auf Palästinenser in Gaza. "Hände weg von Rafah" war die Parole in Syracuse im US-Bundesstaat New York, die Hunderte Demonstranten riefen. Organisiert von unter anderem von Party for Socialism and Liberation, Syracuse Collective for Palestinian Liberation, Veterans for Peace und Syracuse Peace Council. Die Biden-Regierung wurde aufgefordert, die Unterstützung Israels einzustellen. In rund 200 US-Städten gab es Proteste mit insgesamt Zehntausenden Beteiligten. Die größten Demos fanden statt in Chicago, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Portland, Tuscon, New York, Seattle, Pittsburgh, Detroit und Washington D.C.