Gestern internationaler Frauentag, heute Nachbarschaftsfest

Gut ausgerüstet mit Blumen, Einladungen und Klemmbrett gingen wir durch unser Wohngebiet. Rosen wurden überreicht, die Frauen waren sehr erfreut über diese Geste und begehen den heutigen Tag auch meist sehr bewusst ("Das schätzen wir sehr, dass ihr das macht"), wir sprachen mit vielen Nachbarn und es kamen einige Spenden zusammen.

Wir luden zum ersten Nachbarschaftsfest in 2024 am Sonnabend, den 9. März ein, organisiert von Umweltgewerkschaft, Rebell und MLPD in Heide-Nord. Seit Tagen wurde schon unter Nachbarn, Freunden und Kollegen mobilisiert, bürgerliche Medien informiert. Heute wurden nochmal 100 Einladungen persönlich übergeben, vor allem an Frauen, Kinder und Jugendliche. Einige halfen gleich kräftig mit.

Interessant war für uns, dass mehrere Nachbarn meinten, es würden hier einige „nicht richtig ticken" (im Sinne von faschistischer Beeinflussung). Wir verankerten den Anspruch, sich mehr in die Auseinandersetzung zu begeben und mit den Richtigen zusammen zu schließen. Da passte es sehr gut, dass wir eine Reihe von ihnen morgen zum Nachbarschaftstreffen wiedersehen.

Auf der Feier wird es unter anderem eine Diskussionsrunde zum Thema: "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun?" mit dem Landesvorsitzenden der MLPD von Elbe-Saale und Krankenpfleger Jörg Weidemann, ein Fußballspiel, Musik, Tanz, dabei sind Kaffee, Kuchen und leckeres vom Grill, Cola, Limo und Bier geboten. Und natürlich auch Büchertische von MLPD, Umweltgewerkschaft und Rebell. Alles selbst organisiert, vor allem viele Kuchenspenden.