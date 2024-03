„Dreizehn Gewerkschaften hatten gemeinsam zum Generalstreik aufgerufen, und er wird seit dem 26. Februar durchgezogen. Das erste Mal seit vielen Jahren, dass es in meinem Land einen Generalstreik gibt!“ Die Beteiligung ist breit: Die Arbeiter in den Bauxitminen streiken, die Krankenhäuser haben nur noch einen Notdienst, die Lehrer streiken, Banken, Märkte, Tankstellen sind zu, um nur einiges zu nennen.



Der Zorn über die enorme Verteuerung, vor allem für Güter des täglichen Bedarfs, ist groß. Gestreikt wird aber auch gegen die Zensur in den Medien. Die Militärjunta, die sich vor gut zwei Jahren an die Macht putschte, hatte auch Internet und TV gesperrt. Zwei junge Männer wurden von den Sicherheitskräften, die in die Menge schossen, getötet, der kritische Generalsekretär der Journalistengewerkschaft, Sekou Jamal Pendessa, verhaftet. Er wurde wieder freigekämpft. Auch wenn Medien hier berichten, der Streik sei beendet - er geht weiter, denn das Volk hat weiterhin viele Rechnungen mit den Herrschenden offen.