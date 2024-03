Internationale Bergarbeiterkoordinierung ruft zum Internationalen Frauentag auf

Die vielgestaltigen Krisen in unserem Universum lassen dieses Motto lebendiger, dringlicher und immer aktuell erscheinen. Frauen erleben all diese Krisen, seien es wirtschaftliche, finanzielle, politische, Nahrungsmittel-, Umwelt-, Gesundheits- oder Kriegskrisen, die uns Tag für Tag von den Imperialisten auferlegt werden, um ihre Macht zu stärken, auf eindringliche Weise in ihrem Inneren.

Ohne den Beitrag der Frauen kann kein Kampf erfolgreich sein, insbesondere nicht der, der darin besteht, die Vision der Internationalen Koordination der Minenarbeiter umzusetzen, die wir hier zitieren: "Die Schätze des Bodens, des Wassers und der Luft sollen denen gehören, die sie durch ihre Arbeit erschließen. Sie müssen für ein reiches, würdiges und gesundes Leben aller Völker im Einklang mit der Natur genutzt werden - ohne Ausbeutung und Unterdrückung." (Kampfprogramm der Internationalen Koordination der Minenarbeiter)

Im Zusammenschluss und im gemeinsamen Kampf für die Verbesserung unserer Bedingungen werden wir unsere Zukunft für uns, unsere Kinder und die kommenden Generationen verändern. Die Nachrichten, die uns aus aller Welt erreichen, deuten auf einen bevorstehenden Weltkrieg und eine Umweltkatastrophe hin, die unser tägliches Leben verändern und große Verwüstungen anrichten werden, wobei Frauen, Kinder und Bergleute die größten Verlierer sein werden. Die harte Arbeit, die Bergleute auf der ganzen Welt, einschließlich Frauen und Kinder in einigen afrikanischen Ländern, jeden Tag unter Einsatz ihres Lebens verrichten, darf nicht zu einem erbärmlichen, unwürdigen, vergänglichen und nutzlosen Leben führen. Stattdessen sollte sie ein Leitmotiv für die Verbesserung der Bedingungen für alle sein für ein Leben in Würde, das den Opfern der Bergarbeiter auf der ganzen Welt gerecht wird.

Die Internationale Bergarbeiterkoordinierung steht mit ihrem internationalen Kampfprogramm für den Kampf gegen Sexismus, sexuelle Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen und verurteilt, gemeinsam mit den Bergarbeiterinnen jede Form von Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz. „Wir kämpfen gegen alle Formen der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung der Frau und unterstützen die internationale kämpferische Frauenbewegung für die Befreiung der Frau." (Auszug aus der Gründungsresolution der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung).

Wir wollen nicht in die Barbarei eines Dritten Weltkriegs und einer globalen Umweltkatastrophe abrutschen!

Bergleute kämpfen für den Weltfrieden und stehen auf gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe – Für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung von Mensch und Natur!