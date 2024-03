Internationaler Frauentag in Kassel

Bei dem strahlenden Sonnenschein blieben viele Leute stehen und interessierten sich für uns. Vor allem Frauen aus den ehemaligen Ostblock-Ländern kannten den Frauentag und waren erfreut, hier davon zu hören. Wir sprachen vor allem mit dem Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ an, denn auch bei diesem Thema sind die Frauen die Hauptleidtragenden; viele stimmen zu; zwei Bücher konnten verkauft werden. Vier Jugendliche eines Kasseler Gymnasiums interessierten sich auch für den REBELL, sodass wir sie einladen konnten, teilzunehmen. Etliche Frauen konnten wir auch zum Brunch am 17. März einladen, der eine Vorstellung des 13. Frauenpolitischen Ratschlags in Kassel wird.

Die zwei Stunden vergingen wie im Flug. Wir waren alle sehr zufrieden mit unserem Einsatz.