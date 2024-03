Internationaler Frauentag in Frankreich, Russland und Nepal

Frankreich

Alle acht Gewerkschaften hatten zum Frauenstreiktag am 8. März aufgerufen. Eine riesige, kämpferische, bunte Demonstration zog drei Stunden durch Paris. Die Gewerkschaft CGT sprach gar von 100 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ganz überwiegend jung, mit vielen Ansprüchen und Anklagen, humorvollen selbst gemalten Slogans drückte sich das erwachte Frauenbewusstsein aus. Immer wieder zu sehen: Protest gegen sexuelle Gewalt, gegen Kriege, für gleiche Rechte und Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Gehälter. Eine große Rolle spielte die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Der Aufruf der Koordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz kam gut an.

Russland

Aus Jekaterinenburg und Tscheljabinsk berichten Freunde der Union der Maoisten des Ural auf Instagram, dass eine Mahnwache am 8. März gestört und eine weitere verboten worden ist. Am 8. März hat die Polizei in Jekaterinenburg den Hyde Park "vermint", um Maoisten daran zu hindern, sich für die Rechte der Frauen in Russland einzusetzen. Angeblich wurde im Hyde Park ein "verdächtiges Objekt" gefunden, weshalb niemand den Park betreten darf. Die Polizei versperrte den Eingang und kontrollierte die Papiere aller Besucher.

Zur gleichen Zeit, am 5. März, wurde unser Genosse in Jekaterinburg von Mitarbeitern des Zentrums zur Bekämpfung des Extremismus entführt. Mitarbeiter des Zentrums "E" überfielen ihn nach der Arbeit, schlossen ihm die Augen und verschleppten ihn in eine unbekannte Richtung. Nachdem er in eines der Polizeigebäude gebracht worden war, versuchten die Sicherheitsbeamten, einige Informationen herauszufinden. Sie verhörten ihn sehr lange und versuchten, etwas über den Maoismus und die maoistische Bewegung herauszufinden. Infolgedessen beschlagnahmten sie, ohne etwas zu erreichen, rechtswidrig mehrere maoistische Materialien von dem Aktivisten. Sie stellten rechtswidrig keine Dokumente über den Vorfall aus. Sie drückten dem Aktivisten die Augen zu, stießen ihn aus dem Gebäude und stießen ihn in ein Auto. Nachdem sie im Kreis gefahren waren, setzten sie ihn im Stadtzentrum ab. Während der Fahrt schlugen sie dem Aktivisten mit der Hand auf den Kopf.

Die Mahnwache am 8. März in Tscheljabinsk wurde von den städtischen Behörden rechtswidrig untersagt.

Nepal

Auch in Nepal wurde in verschiedenen Regionen der 8. März begangen. Die All Nepal Women's Association feierte den 114. Internationalen Frauentag in Nawalpur.