Vermüllung des Alls ist Teil der Zerstörung der Umwelt

Der Astronaut Prof. Ulrich Walter ging davon aus, dass Bruchstücke ein Gewicht von zehn bis 20 Kilogramm haben könnten und damit Krater von jeweils fünf Meter Durchmesser schlagen würden, wenn sie auf Land niedergehen.

Warum hat man dann dieses Bauteil einfach zurück auf die Erde geworfen? Dabei verlässt man sich alleine auf die statistische Wahrscheinlichkeit, dass schon nichts wichtiges getroffen wird – aber, irgendwo kommt es immer runter. Dabei geistert auch die idealistische Vorstellung durch die Welt, irgendetwas könne rückstandsfrei verschwinden.

Nichts verglüht rückstandslos

Aber ein Bauteil von 2,6 Tonnen in der Größe eines Autos wie der gestern abgestürzte Batterie-Pack verschwindet eben nicht. Selbst, soweit er verglüht, geht sein Material in die Atmosphäre über und verteilt sich in dieser. In dem Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ wird auch auf die imperialistische Nutzung des Weltalls eingegangen und darauf hingewiesen: „Neue unkontrollierbare Ultragifte können durch das Verglühen ausgedienter und defekter Satelliten entstehen und sich in der Atmosphäre verbreiten.“ (S. 420)

Der ESA-Astronaut Matthias Maurer warnt vor einer haltlosen Nutzung des Weltraums, wie er aktuell im Sinne der kapitalistischen Profitmaximierung betrieben wird: „Wir müssen den Weltraum sauber halten. Weltraum muss nachhaltig betrieben werden. Das ist genau so wie wir auch die Hochsee nicht mit Müll verschmutzen sollten, sollten wir auch den Weltraum nicht zumüllen. Irgendwann stößt dieser Müll aneinander und erzeugt Weltkraumschrott. Irgendwann ist dieser Raum nicht mehr nutzbar.“