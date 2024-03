Montagsdemo Gelsenkirchen ruft auf zum Jahrestag Fukushima und zur Solidarität mit ZF-Kollegen

Am 11. März jährt sich die Atomkatastrophe von Fukushima zum 13. Mal. Bis heute leiden Menschen und Natur an den Folgen der Katastrophen von Hiroshima, Nagasaki, Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima. Atomkraft - alles andere als sicher und beherrschbar! Aus Sicherheitsgründen mussten im heißen Sommer 2022 die Hälfte der französischen AKW abgeschaltet werden. Bis heute gibt es weltweit keine sichere Lagerung für den Atommüll. Auch wenn in Deutschland die AKW außer Betrieb genommen wurden, gibt es eine Renaissance der Atomenergie auf der ganzen Welt, es sind 108 neue Atomkraftwerke geplant. Wesentlicher Grund dafür ist auch die kriegerische Verwendung des radioaktiven Materials in Atombomben. Die Montagsdemo hat seit 2011 ihren Tag des Widerstands erweitert auf die Forderung nach Abschaltung aller AKW weltweit auf Kosten der Betreiber. Sie ist heute aktueller denn je - im krassen Gegensatz zur reaktionären Umweltpolitik der AfD, die der Atomlobby den roten Teppich ausbreitet.

Zweites wichtiges Schwerpunktthema ist der Kampf um Arbeits- und Ausbildungsplätze und die Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen wie bei ZF im Kampf für ihre Interessen. Erst hoffen, dann abfinden, das kann auf keinen Fall der Weg sein, der in die Zukunft weist. Schon jetzt ist die hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen ein ungelöstes Problem in Gelsenkirchen. 210 Arbeitsplätze in der Produktion sind nicht verhandelbar, die Arbeits- und Ausbildungsplätze sind dringend nötig für die jungen Menschen in unserer Stadt!

Darüber hinaus werden aktuelle Themen diskutiert und es wird der Protest gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Masse der Bevölkerung organisiert.

Alle Interessierten sind auf antifaschistischer Grundlage herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen am offenen Mikrofon einzubringen und Plakate mitzubringen. Kennen Sie Kollegen, Familien, Kinder und Jugendliche in Ihrem Umfeld, die gemeinsam für Veränderungen und für die Einheit von Umweltschutz und Arbeitsplätzen eintreten? Dann sind Sie auf der Montagsdemo genau richtig!

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kistermann

Martina Reichmann