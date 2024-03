Ostermarsch 2024: Geht gegen die Gefahr eines atomaren Weltkrieges auf die Straße!

Die sozialen Gegensätze spitzen sich zu wie nie zuvor: Während fast 1 Milliarde Menschen hungern oder nicht genügend zu essen haben, beherrscht ein verschwindend kleiner Teil der Menschheit den gesamten Reichtum und nutzt ihn für sein eigenes Profit- und Machtinteresse.

Etwa 100 Millionen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht – und das ist erst der Anfang für eine durch Kriege, Umweltzerstörung und blanken Hunger erzwungene Völkerwanderung nie gekannten Ausmaßes. Die herrschende Wirtschaftsordnung, die auf stetiges Wachstum, Plünderung aller Reserven des Erdballs und unumschränkte Konkurrenz um alle Rohstoff- und Profitquellen aufbaut, gerät an ihre Grenzen: Geht es so weiter, wird die Menschheit in der Barbarei untergehen.

Und was sollte der Ausweg aller Regierenden auf dieser Welt sein? Doch wohl die Konzentration aller Mittel auf die Verhinderung der Umweltkatastrophe und des unendlichen Leidens der Hungernden, Herstellung von sozialer Gerechtigkeit, Umbau der Volkswirtschaften zu einer umweltgerechten Kreislaufwirtschaft, die auf regenerativen Energien aufbaut. Und dazu internationale Zusammenarbeit und Solidarität, wie es dringend und unabdingbar wäre.

Das Gegenteil ist der Fall. Und wir – die Friedensbewegung – müssen feststellen: Verstärkung der Konkurrenz aller führenden Mächte bis hin zu Kriegen, zu gigantischer Aufrüstung, unverantwortlicher militaristischer Propaganda und Vorbereitung auf einen atomar geführten Dritten Weltkrieg – das scheint der „Ausweg“ dieser Mächte aus der von ihnen hervorgerufenen Krise zu sein. Dabei scheinen sie keinerlei Skrupel zu haben, jedes Verbrechen an der Menschheit zu verüben. : Im Ukrainekrieg, der sich in einer ähnlichen Sackgasse wie der Erste Weltkrieg befindet – wird ein Regiment nach dem anderen in die Schlachten geschickt, damit sie in kürzester Zeit verbluten. Statt diesen wahnsinnigen Krieg zu beenden, diskutieren die Regierenden in Russland und der Ukraine, wie sie neue Rekrutierungen durchführen können, während auf beiden Seiten die Kriegsmüdigkeit zunimmt und Tausende davor fliehen, an der Front verheizt zu werden. ...

Wir fördern Zusammenschlüsse gegen Faschismus und Krieg auf der ganzen Welt.

Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein!