Blätterteig-Apfel-Rosen für den Weltfrauentag

Das Rezept

Aprikosenkonfitüre mit braunem Zucker, 3 EL Wasser und Zimt verrühren. Äpfel halbieren, entkernen und dann in sehr dünne Scheiben schneiden.

Apfelscheiben auf zwei Teller verteilen. Teller bei 300 Watt etwa 3 Minuten in die Mikrowelle stellen. Danach sollten die Apfelscheiben recht weich sein. Teller mit Frischhaltefolie abdecken und ein Küchentuch darüber legen.

Blätterteig ausrollen und mit einem Pizzaschneider über die kurze Seite 6 kurze Streifen schneiden. Jeden Streifen vollständig mit dem Apfel-Zimt-Mus bestreichen. Ca. 5-6 Apfelscheiben auf den oberen Rand der Streifen legen, damit sie noch etwas überstehen.

Die untere Hälfte des Streifens nach oben klappen und etwas andrücken. Jetzt den Streifen von der kurzen Seite her aufrollen.

Nicht zu eng aufrollen, da die Apfelscheiben brechen könnten. Am besten eine Hand an den Apfelhälften behalten, damit diese beim Rollen nicht nach oben heraus rutschen.

Ofen auf 200 Grad (Umluft: 180 Grad) vorheizen. Die aufgerollte Apfelrose in die Mulde eines Muffinblechs stecken. So mit allen weiteren Streifen fortfahren, bis alle 12 Mulden des Muffinblechs befüllt sind.

Apfelrosen im vorgeheizten Ofen ca. 30-35 Minuten backen. Falls die Ränder der Apfelscheiben drohen zu dunkel zu werden, einfach die letzten paar Minuten das Blech mit einem Stück Alufolie abdecken. Anschließend auskühlen lassen und vor dem Servieren mit etwas Puderzucker bestäuben.

