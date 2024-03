Russland: Ehefrauen für die Demobilisierung

Und es gibt von Putins Regierung mobilisierte Menschen ohne militärische Erfahrung, sie kämpfen bis heute weiter. Gleichzeitig wendet sich die Bewegung mobilisierter Frauen gegen Rotationen, d.h. gegen eine erneute Mobilisierung und Ersetzung ihrer Ehemänner durch jemand anderen. Formal befürworten sie nicht die Beendigung des Krieges, obwohl dies impliziert wird.

Die russische Propaganda versucht auf jede erdenkliche Weise, die Bewegung der Frauen der Mobilisierten zu verteufeln. Ihnen wird vorgeworfen, keine echten Ehefrauen zu sein (angeblich unterstützen echte Ehefrauen den Krieg) und Schauspielerinnen auf der Gehaltsliste flüchtiger Oligarchen. Die bürgerliche Propaganda behauptet, dass die Frauen der Mobilisierten ein Projekt der ukrainischen Sonderdienste und der ukrainischen Propaganda seien. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, inwieweit Russlands liberale Bewegungen, Emigranten-Oligarchen wie Chodorkowski und die ukrainischen Geheimdienste wirklich beteiligt sind. Dennoch existiert diese Bewegung in Russland, ist aktiv und führt sogar einige kleine Aktionen durch. Sie haben zum Beispiel Aufkleber an ihren Autos angebracht, mit denen sie ihre Ehemänner auffordern, nach Hause zurückzukehren. … Für solche Aktionen drohen den Beteiligten Repressalien seitens der Polizei. Wir stellen auch fest, dass die Bewegung öffentlich damit begann, dass mehrere Frauen mit Plakaten zur Veranstaltung der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation am 7. November kamen, von wo sie von den Revisionisten schnell rausgeschmissen wurden.

Das russische Regime ist mittlerweile extrem repressiv; fast jede Antikriegsaktivität wird mit langen Gefängnisstrafen und hohen Geldstrafen geahndet. Daher sollten wir in naher Zukunft natürlich nicht mit groß angelegten Aktionen rechnen, aber unser Land hat eine starke Tradition weiblicher Auftritte. Man kann sich an die Frauenunruhen in den Jahren 1915 und 1916 erinnern, als die Ehefrauen von Soldaten mit den Kosaken und der Polizei kämpften, um die Lebensmittelpreise zu senken. Dies führte dann zur Einführung des Ausnahmezustands in Teilen des Landes. Oder Sie erinnern sich an die bürgerlich-demokratische Februarrevolution von 1917, die mit einem Frauenaufstand in Petrograd begann, der von Soldaten und Arbeitern des Putilov-Werks unterstützt wurde. Wir glauben, dass die Behörden vor einem solchen Szenario Angst haben und sich daher aktiv im Kampf gegen Frauen engagieren.

Wir stellen auch fest, dass trotz dieser Propaganda- und Polizeiaktionen die Beamten selbst (hauptsächlich Putin selbst) versuchen, die Existenz der unzufriedenen Ehefrauen der Mobilisierten zu ignorieren. Sie haben Angst, zu diesem Thema in den Dialog mit der Gesellschaft zu treten, sie haben Angst, öffentlich etwas über die Mobilisierten und ihre Frauen zu sagen.