Derzeit ist eine Klage vor Gericht anhängig, die darauf abzielt, LGBT-Menschen als „internationale Terrororganisation“ anzuerkennen. … Es kommt zu einem Anstieg des nationalen Hasses – Nachrichten über „alltägliche“ Angriffe auf Schwarze und Bewohner Zentralasiens sind zur Regel geworden. Sie werden von anderen Fahrgästen in öffentlichen Verkehrsmitteln und von Passanten auf der Straße angegriffen.

In gewisser Weise ist dies natürlich Ausdruck einer eher globalen Krise des russischen Imperialismus und der russischen Gesellschaft – die ultrareaktionären und faschistoiden regierungsnahen Organisationen sind in der Krise. Die Menschen laufen vor ihnen davon und die Menschen sind des Militarismus und Krieges sehr überdrüssig.

In den Medien gibt es sehr umfangreiche Berichte über Mörder und Vergewaltiger, die begnadigt wurden, weil sie sechs Monate lang am Krieg teilgenommen hatten. Ein weiterer interessanter Prozess ist die wachsende Unzufriedenheit der Angehörigen der Mobilisierten. Für Kriminelle kommt die Freiheit in sechs Monaten, und mobilisierte Soldaten und Vertragssoldaten bleiben nach dem Plan der Imperialisten bis zum Ende des Krieges in derselben Zusammensetzung an der Front. Aus diesem Grund kündigten die Ehefrauen der zur Armee Mobilisierten Proteste an. Bei den Mobilisierten handelt es sich überwiegend um Nichtmilitärs im Alter von 30 bis 50 Jahren.