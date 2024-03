Grünheide: Unsere Art des Widerstands ist eine Wasserbesetzung

Wir haben heute aus der Presse erfahren, dass es durch einen Brand an einem Strommast zu einem Stromausfall in der Region Erkner sowie auch bei der Tesla Gigafactory kam. Uns liegen keine Informationen darüber vor, wer oder was für diesen Brand verantwortlich ist.



Die Fabrik bedeutet eine Gefährdung für unsere Trinkwassersicherheit, für das Klima und für Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit. Es gibt verschiedene Akteure, die auf ihre Weise Widerstand gegen die Ausbeutung und Zerstörung durch diesen Konzern leisten. Unsere Art des Widerstands ist eine Wasserbesetzung. Mit unseren Körpern und Baumhäusern stellen wir uns der Erweiterung der Fabrik entgegen. Dabei gefährden wir keine Menschenleben. Im Kampf um Wassersicherheit und Klimagerechtigkeit wollen wir die zerstörerischen Mechanismen des Kapitalismus überwinden und auf eine Gesellschaft hinarbeiten, die ein gutes Leben für alle ermöglicht.



Die Wasserbesetzung ist solidarisch mit den Arbeiterinnen und Arbeitern bei Tesla und den Anwohnerinnen und Anwohnern. Wir bedauern, dass viele Menschen in der Region von dem Stromausfall betroffen waren und sind.