Twin Cities: 4.000 Reinigungskräfte streiken für höheren Lohn

Rund 4.000 Janitors (Reinigungskräfte) begannen am Montag, dem 4. März 2024, in Minneapolis-St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota mit einem dreitägigen Streik, betroffen sind rund 100 Bürokomplexe. Die Gewerkschaft SEIU fordert deutlich höhere Löhne und bessere Altersversorgung. In Minneapolis-St. Paul laufen aktuell auch andere Arbeitskämpfe: Am 5. März traten 1.000 Beschäftigte in Pflegeheimen in einen eintägigen Streik aus Protest gegen Niedriglöhne. Und es läuft derzeit eine Urabstimmung über einen Streik der Lehrer in St. Pauls, der am 11. März beginnen soll.