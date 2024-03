Fremdsprachige Literatur an den Betrieben einsetzen!

Mit der chinesischen Broschüre zur Herausbildung neuimperialistischer Länder haben wir beispielsweise bereits gute Erfahrungen an Universitäten.



Aktuell haben wir den Versuch unternommen, mit einer größeren Anzahl an einen Betrieb zu gehen, in dem Hunderte Chinesen arbeiten. Weil wir wussten, dass viele von ihnen kaum Deutsch sprechen, haben wir ein großes Plakat gemacht, auf dem (mit Internet-Übersetzung) stand:

"China = Sozialismus?

China = Imperialismus!

Lest diese Analyse! Sie kostet 3 Euro"



Das weckte durchaus bei einem Teil Interesse. Ein chinesischer Kollege zeigte sofort mit dem Finger auf "Imperialismus!" Und sagte dazu in gebrochenem Englisch: "aber auf der ganzen Welt!" Aufgrund der Sprachschwierigkeiten konnten wir das leider nicht vertiefen. Da die meisten der Interessierten kein Bargeld dabei hatten, weil im Betrieb nur mit Geldkarte bezahlt wird, waren wir leider nicht so erfolgreich, was die Verkäufe angeht. Wir hatten auch den Eindruck, dass viele chinesische Kollegen Vorbehalte hatten, mit uns zu sprechen. Einer gab uns auch den Tipp, wo wir sie nach der Arbeit in der Stadt antreffen könnten. Diesen Hinweis werden wir gerne umsetzen.



Es gibt etliche Betriebe, in denen viele Migranten arbeiten. Probiert es doch mal aus, gezielt Literatur in der jeweiligen Sprache anzubieten!