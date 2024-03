Fridays for Future und Ver.di

Ulm: Unterwanderungsversuch durch „Querdenker“

Die Demo von Fridays For Future Ulm in Kooperation mit Ver.di bzw. DGB-Jugend war ein wichtiger Schritt in Richtung "Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam". Von der Bühne erläuterten die Sprechernnen und Sprecher vor allem, warum eine klimafreundliche Verkehrswende nur funktionieren kann, wenn die ÖPNV-Beschäftigten eine angemessene Entlohnung und attraktive Arbeitsbedingungen haben.

