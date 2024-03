Unterschriftensammlung für Europawahl abgeschlossen

Die Rotfüchse waren in Essen-Altendorf unterwegs und haben Müll aufgeräumt beim Sauber-Zauber. Am meisten haben wir Zigaretten gefunden. Was da Leute alles wegschmeißen, wollt ihr nicht wissen! Lustig war ein Einkaufszettel, auf dem stand "bisschen Wurst". Wenn ich das Wort AfD höre, fange ich an zu kochen. Was die wollen ist einfach gemein! Eure Rotfuchsreporterin Hanin

P.S.: Am Frauentag wollen wir wieder Rosen verkaufen.