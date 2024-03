Vorbereitungen 8. März: Internationaler Frauentag

Das Netzwerk 8. März ist ein Zusammenschluss von Frauenorganisationen wie Frauen helfen Frauen, Terres des Femmes, Frauenverband Courage, Frauenbuchladen, BAF(Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte), Frauencafé Achtbar, Parteien und Einzelpersonen. Auch die MLPD ist aktiver Teil des Bündnisses. Der gemeinsame Nenner ist die Vorbereitung des internationalen Frauentags, mit Ständen, offenem Mikrophon und lautstarkem Protest gegen die verschiedenen Seiten der besonderen Ausbeutung der werktätigen Frauen und Unterdrückung der Masse der Frauen – unser Holzmarktspektakel um 15.30.

Das Spektrum der beteiligten Organisationen auf dem Holzmarktspektakel ist noch weit größer. Ausgeschlossen sind Faschistinnen und Fundamentalistinnen. Die Umwelt zu retten ist ein wichtiges Thema der Frauen. Die MLPD wird das Buch „ Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ verkaufen. Es bietet eine dialektische Analyse der verschiedenen Merkmale der globalen Umweltkatastrophe, Vorschläge für ein Kampfprogramm und die sozialistische Perspektive zur Rettung der Umwelt.

Bereits gelaufen sind die beeindruckenden Filmtage von Terre des Femmes, gut besucht bis ausverkauft. Die Filmtage begannen mit „C’è ancora domani“, der Film, der Italien aufwühlte und die Diskussion über Frauenmorde befeuerte nach dem Mord an einer Studentin durch ihren Ex-Partner. Der Film „Mina - Der Preis der Freiheit“ schildert anschaulich den Kampf der mutigen iranischen Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi gegen die seit Jahrzehnten andauernden Hinrichtungen und Steinigungen im Iran. Sie ist sehr interessiert daran, ihren Film auch noch in weiteren Kreisen zu zeigen, auch zusammen mit dem Frauenverband Courage.

Mit dem gemeinsamen Flyer haben wir persönlich, in der Stadt und im Wohngebiet den internationalen Frauentag bekannt gemacht. Weitere spannende Veranstaltungen folgen, wie die beiden Veranstaltungen vom Frauenverband Courage. Zum einen ein Bericht zur Bergarbeiterkonferenz: „We are women, we are strong“ mit Sammlung zur Unterstützung der Bergarbeiterinnen für Schutzkleidung im Kongo am 13. März 2024 in Reutlingen, im Kath. Erwachsenenbildungswerk. Zum anderen zeigt Courage den antifaschistischen Film „Rosenstraße“ von Margarethe von Trotta, in dem Frauen gegen die Deportation ihrer jüdischen Männer kämpften mitten im Krieg 1943. Das ist ein hochaktuelles Thema, nachdem Pläne von AfD und anderen faschistischen Organisationen bekannt wurden, die Flüchtlinge und Migranten „remigrieren“ wollen, am 14. März um 19.00 in Tübingen im d.a.i..

Clara Zetkin ist inzwischen eine bekannte und von vielen geachtete Frau und Vorbild in Tübingen. Sie war glühende Sozialistin. Die Frage, was denn echter Sozialismus für die Masse der Frauen bedeutet, greift die MLPD bei ihrer Veranstaltung „Die Befreiung der Frau im Sozialismus“ auf am 20. März um 19.00 im Bürgerstüble. Es wird sicher eine spannende Diskussion über den Sozialismus, wie und warum er verraten wurde und warum es notwendig ist, ihn zu erkämpfen.