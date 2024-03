100 Jahre Rote Hilfe

In der Logistikbranche häufen sich bei Hafenarbeitern, Flugpersonal, Lokführern sowie Bahn- und Busfahrern auffällig kämpferische gewerkschaftliche und selbständige Aktionen. Kein Zufall - kommt den Kolleginnen und Kollegen in diesen Bereichen doch wachsende Bedeutung für die internationalisierte Produktion zu. Sie sind selbst international eng verbunden bzw. international zusammengesetzt. Die auch in Deutschland zunehmenden Streiks gehen unter anderem auf einen länderübergreifenden Lernprozess zurück, denn in vielen anderen Ländern sind Hafenarbeiter, Eisenbahner usw. bei Streiks und Protesten - gerade auch politischen - mit vorne dran. Ein Titelthema rund um diese spannende Entwicklung wird es im nächsten Rote Fahne Magazin geben, das am 29. März erscheint. Wir freuen uns auf interessante Hinweise, Vorschläge, Erfahrungsberichte und Korrespondenzen dazu. Bitte bis spätestens Dienstag, 19. März, an rotefahne@mlpd.de schicken!