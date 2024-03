Kumpel für AUF Kali-Werra-Revier

Am 10. April in Fulda: Julian Wächter gegen Kali & Salz

Am 10. April 2024 um 11:00 Uhr findet der Prozess von Julian Wächter gegen K+S am Arbeitsgericht Fulda statt. Im Vorfeld hat Kumpel für AUF vor dem Arbeitsgericht in Fulda, Am Hopfengarten 3, ab 10 Uhr eine Kundgebung angemeldet.