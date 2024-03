Befreien Verbrenner die Luft von CO2?

So verfasste doch Michael Stoschek, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Brose AG, immerhin der fünftgrößte Autozulieferer in Deutschland, einen Leserbrief an das Coburger Tagblatt. Darin verkündete er die „frohe“ Botschaft: „Ein Verbrenner mit den aktuellen Euro-Sieben-Abgaswerten entlässt aus dem Auspuff sauberere Luft als er ansaugt. Um CO 2 zu reduzieren, müsste man daher in Städten möglichst viele Euro-Sieben-Fahrzeuge 24 Stunden laufen lassen. (1)

In Coburg löste diese Aussage nur Kopfschütteln aus. Eine Flut von Leserbriefen war die Folge. Kleinlaut musste Stoscheck zugeben, dass er CO 2 mit NO 2 verwechselt habe. Das macht die Sache nicht besser. Denn das CO 2 verpestet ja weiter die Luft - und das, wenn es nach Stoscheck geht, 24 Stunden lang. Ein Leserbriefschreiber sieht durch Stoschek sein Wissen als Ingenieur und Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamtes in den Grundfesten erschüttert. Er weist wissenschaftlich nach, dass bei der chemischen Reaktion einer Verbrennung immer CO 2 , Feinstaub, Stickoxide, also auch NO ² entstehen. Er kommt zu dem Schluss: „Bei einer konsequenten Umsetzung dieses Vorschlags, zumal dabei die Emissionen von CO 2 , CO und dem übrigen Dreck deutlich ansteigen, dürften wir uns vermutlich eher noch etwas rascher und konsequenter vergiften.“ (2)