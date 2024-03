Aggressiver Angriff auf eine Belegschaft

Carcoustics hat 2500 Beschäftigte an 18 autonahen Standorten in Europa, Amerika und Asien, die Zubehör herstellen. Im Jahr 2016 wurde Carcoustics aufgekauft; seitdem wird die Belegschaft von chinesischen Aktionären ausgebeutet und untersteht Li Yi, dem Vorsitzenden der Dare Group, einem großen Autozulieferer aus Fuxin in China. Von wegen, China sei ein sozialistisches Land! In neuimperialistischer Manier beuten die chinesischen Monopole nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter im eigenen Land aus, sondern auch in anderen Ländern.



Nun zur Schließung: Nachdem das Management gezielt Gerüchte gestreut hatte, um Angst zu schüren, kam es zum Showdown. Ausgerechnet am Aschermittwoch berief es eine Belegschaftsversammlung ein.



Dort ließ es die gnadenlose Schließung der Produktion verkünden: 100 Kollegen werden Ende des Jahres auf der Straße stehen. Doch nicht die Geschäftsleitung selbst trat ans Rednerpult, sie wollte sich feige aus der Verantwortung stehlen. Die Erklärung kam von einem bis dahin völlig Unbekannten. Er hatte schon einmal eine Schließung in Österreich begleitet, und nun sprach er auch hier von tragischen Zwängen, die der Geschäftsleitung menschlich sehr nahe gingen etc.

Dann meldete sich der Betriebsratsvorsitzende zu Wort. Er sei sehr, sehr wütend über diese Schließung, damit habe er nicht gerechnet! Aber er werde jetzt alles in seiner Macht stehende tun, um einen guten, einen wirklich guten Sozialplan zu erkämpfen! Großartig: Mit einer Orientierung auf einen Sozialplan ist die Schließung seitens des Betriebsrats akzeptiert und dem Kampf um jeden Arbeitsplatz seitens der Belegschaft der Kampf angesagt. Der Dritte in der Reihe war der Gewerkschaftssekretär der IGBCE - einer Gewerkschaft, deren Führung sich seit ihrem Bestehen in der Chemiebranche durch mangelnde Kampfbereitschaft bei den Monopolen beliebt gemacht hat. Er verwies auf die allgemeine wirtschaftliche Lage: Der gesamten Automobilindustrie weltweit gehe es schlecht, ebenso den Zulieferern; bei ZF müssten sogar 12.000 Arbeitsplätze wegfallen - davon könne sich Carcoustics leider nicht abkoppeln! Leider „vergaß“ er zu erwähnen, dass die Produktion nicht eingestellt, sondern nur wegen höherer Profite nach China oder in die Slowakei verlagert werden soll!



Das Tüpfelchen auf dem „i“ war schließlich ein Rechtsanwalt, den der Gewerkschaftsmann mitgebracht hatte. Der erklärte eloquent: Die Schließung sei eine Entscheidung des Eigentümers, und das „Grundgesetz der BRD garantiert ihm ausdrücklich seine unternehmerische Freiheit“, die sei unantastbar! Jeder, der das hörte, konnte diese Sätze zu Ende denken: Wer diese Entscheidung, die Stilllegung, bekämpfen will, ist ein Verfassungsfeind!

Damit war die Veranstaltung beendet, diskussionslos! Alle gingen an ihre Arbeitsplätze zurück. Einige, die noch keine Rente in Aussicht hatten, hatten Tränen in den Augen. Alle sprachen miteinander.

Die konzertierte Aktion auf der Belegschaftsversammlung hatte einen unmittelbaren spontanen Kampf gegen die Schließung verhindert, aber unter den Kolleginnen und Kollegen wird darüber diskutiert, wie man den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz führen kann. Viele Belegschaften stehen vor der gleichen Herausforderung und ein branchenübergreifender Kampf für den Erhalt der Arbeitsplätze und für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ist notwendig. Die MLPD wird die im Betrieb arbeitenden Genossinnen und Genossen und die ganze Belegschaft in diesem Kampf weiter unterstützen: Gegen jede Schließung, Kampf um jeden Arbeitsplatz! Und: Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Fabriken nicht den Profithaien, sondern den arbeitenden Menschen gehören, den echten Sozialismus. Am Aschermittwoch arbeitete in Leverkusen niemand mehr.