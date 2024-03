Die Frauen von Kara Tepe senden Grüße in alle Welt

Wir sind stark, widerstandsfähig und unzerbrechlich. Lasst uns heute am Internationalen Frauentag die Stimmen der Flüchtlingsfrauen verstärken, die mit ihren Familien ums Überleben kämpfen. Lasst uns solidarisch sein und sie bei jedem Schritt unterstützen! 2023 suchten 16.806 Frauen und Mädchen Asyl in Griechenland. Der Internationale Frauentag hat sie auf die Straße gebracht, um gemeinsam zu kämpfen.

Hier Stimmen von Frauen zum Internationalen Frauentag:

Gedicht einer palästinensischen Frau: „Halten Sie mich nicht auf. Wir lebten in Jahrhunderten der Ungerechtigkeit. Jahrhunderte der Einsamkeit. Jetzt nicht. Halten Sie mich nicht auf. Jetzt und hier für immer und überall.“

Latifa Abu Hamid, Mutter von vier Kindern, die in Ramallah eingesperrt sind, schrieb an ihre Schwester: "Ich lege mich nachts hin und schlafe erst am Morgen, weil ich an sie denke."

Frauen haben bewiesen, dass sie es können. In der ganzen Welt gibt es starke Frauen.

Frauen im Nahen Osten, in Afghanistan, im Iran und in der Ukraine kämpfen inmitten von bewaffneten Konflikten und extremer Gewalt für ihre Rechte.

„Wir Frauen sollten von niemandem auf uns herabschauen lassen“, Taxifahrerin in Jakarta.

In Burkina Faso, wo immer noch eine brutale Genitalverstümmelung stattfindet, gingen sie auf die Straße dagegen. In afrikanischen Ländern sind mehr als 230 Millionen Mädchen und Frauen verstümmelt worden.