Die Frömmigkeit der Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Bereits 2022 sagte eben dieser Papst aber, dass er seinen „Appell in erster Linie an den Präsidenten der Russischen Föderation“ richte. Kann es sein, dass Frau Strack-Zimmermann als Katholikin dem Papst gar nicht richtig zugehört hat? Kann es sein, dass sie einfach allergisch reagiert, dass es irgendjemand, und sei es auch der Papst, es wagt, die Kriegführung der Ukraine und der NATO zu kritisieren? Ja, Putin hat den Krieg angefangen. Aber NATO und Co. verfolgen ebenso imperialistische Interessen und sind nicht bereit, auch nur einen Zentimeter zurückzuweichen, auch wenn das weiter Menschenleben kostet.

Eine „Piraten-Fahne – das Symbol für den Tod und den Satan“, das klingt eher nach Inquisition statt nach christlicher Nächstenliebe. Es sucht sich halt aus der Religion jeder heraus, was ihm am nächsten liegt. Im übrigen ist auch interessant, dass sich Strack-Zimmermann bei Kardinal Woelkis Machenschaften in Bezug auf die Missbrauchsfälle in Köln als Katholikin nicht schämte, sondern lediglich den Vertrauensverlust in die Kirche bedauerte. Man muss ja auch Prioritäten setzen.

Auch sonst wirkt sie dann doch nicht so fromm und eher von weltlichen und materiellen Anreizen getrieben. So ist sie z.B. Mitglied der DWT (Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik). Vom Satan reden, aber selbst die Interessen der Rüstungskonzerne vertreten. Naja, man will ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst.