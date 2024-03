Felix Neureuther: Ski-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien "absurd"

Am vergangenen Montag hatte die slowakische Kulturministerin Martina Šimkovičová im Kabinett der Regierung Fico vorgeschlagen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTVS (Radio und Fernsehen) aufzulösen und komplett neu zu gestalten. In einer Großkundgebung protestierten dagegen am Freitag Tausende in Bratislava und kritisierten das als einen Versuch, die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien abzuschaffen und stattdessen einen Propagandasender der Regierung zu installieren. Angegriffen auf Plakaten wurde besonders die Kulturministerin, der eine Nähe zu Corona-Leugnern nachgesagt wird. Zu der Kundgebung hatten die beiden Oppositionsparteien Progressive Slowakei (PS) und Freiheit und Solidarität (SaS) aufgerufen.