Breites Bündnis

Frankfurt/Main: „Solidarisch, kämpferisch, international – für die Befreiung der Frau“

In Frankfurt war richtig was los am 8. März mit mindestens fünf Kundgebungen/Demos. Die MLPD beteiligte sich an der vom Frauenverband Courage und PIA – Plattform Internationaler Arbeiter – initiierten Kundgebung mitten auf der Frankfurter Zeil und an der Demo des Jin-Jiyan-Azadi-Bündnisses am Abend.

Von einer Korrespondentin