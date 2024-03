„Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ im Betrieb

Bei meiner älteren Kollegin habe ich gemerkt, dass ihr das Thema wirklich unangenehm ist. Ich konnte ihr die Sorge um die Natur und auch die Frage, ob man etwas gegen die globale Umweltkatastrophe tun kann, richtig ansehen. Ich erzählte ihr, dass es im letzten Drittel des Buches ein richtiges Kampfprogramm gibt. Sie hat großes Vertrauen in die MLPD und kennt auch einige Bücher. Wir besprachen, dass wir gerade dieses gemeinsam lesen sollten.

Ein anderer Kollege meinte: „Ach ja, der Stefan Engel, von dem schaue ich mir immer die Filme auf Youtube an“. Auch er hat Interesse an einem Lesekreis. Es wäre schön, wenn er zur Umweltstrategiekonferenz am 20. und 21. April nach Berlin käme. Aber da müssen viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Zwei andere haben das Buch gekauft, weil sie bereits das Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel gekauft hatten und den Ergänzungsband nicht missen wollen.

Meine nächste Verkaufsinitiative im Betrieb wird sicher nicht erst am nächsten 8. März sein.