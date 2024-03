MLPD-Zentrale

Für Kurzentschlossene: Ersthelfer-/Brandschutz-Ausbildung im Willi-Dickhut-Haus

Bei einem medizinischen Notfall oder in einem Brandfall kommt es auf Minuten an, um eine schnelle Versorgung zu gewährleisten, Maßnahmen zu ergreifen und Leben zu retten. Dazu werden im Willi-Dickhut-Haus in Gelsenkirchen Horst, Schmalhorststraße 1, Tageskurse unter Leitung eines erfahrenen Rettungssanitäters angeboten.

Von der Parteigeschäftsführung