Der Deutschlandfunk berichtet in einem ausführlichen Feature über den Streik der britischen Bergleute 1984. Die politische Beurteilung ist zwar in Teilen fragwürdig, der Respekt vor den Arbeitern, ihrer Kultur, den Bergarbeiterfrauen und ihrer Organisation spricht aber durch alle Zeilen. Schön auch die mittlerweile historischen Songs: "Which Side are you on?" oder "We are women, we are strong."

https://www.deutschlandfunkkultur.de/which-side-are-you-on-der-grosse-britische-bergarbeiterstreik-1984-dlf-kultur-19e9ddba-100.html