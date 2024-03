Gefängnispersonal streikt wegen übervollen Knästen

Am Donnerstag trat in Belgiens Gefängnissen das Personal in einen 24-Stunden-Streik, um Sofortmaßnahmen gegen die Überfüllung durchzusetzen, die zu erheblichen Problemen für die Häftlinge und das Personal führt. Die Antifolterkommission des Europarates hatte die Bedingungen in den Gefängnissen unmenschlich genannt. 13.160 befinden sich zur Zeit in Haft, dabei gibt es offiziell nur 10.743 Plätze. Am Sonntag hatte bereits das Gefängnispersonal in Antwerpen gestreikt, hier kommen auf 413 Plätze derzeit fast 800 Gefangene. Seit Anfang März weigert sich das Personal in zehn Gefängnissen, neue Häftlinge aufzunehmen.