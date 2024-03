Gegen Unterdrückung von Teilnehmern der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Wir solidarisieren uns mit dem Kumpel Julian, einer unserer deutschen Delegierten, der vom Kali&Salz-Konzern wegen einem kämpferischen Redebeitrag auf der Betriebsversammlung fristlos gekündigt wurde. Zu den Hintergründen zeigen wir einen Vortrag aus dem thüringisch-hessischen Kalirevier unter dem Titel „Arbeitsplätze und Umweltschutz - Für einen umweltverträglichen Kali-Abbau statt Umweltbelastung und -zerstörung durch den K&S-Konzern". Dann beraten wir die gemeinsame Fahrt zum Arbeitsgerichtsprozess am 10. April in Fulda, um Julian dort den Rücken zu stärken.

Die Repression gegen 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz geht noch weit darüber hinaus. Einem Drittel der internationalen Teilnehmer wurde von der Regierung die Einreise verweigert. Das nehmen wir nicht hin und werden mit einer breiten Unterschriftensammlung die kämpferische Bergarbeiterbewegung weiter stärken.

Die Gedenkfeier für die Freiheitskämpfer der Roten Ruhrarmee findet am 24. März 2024 um 14:00 Uhr am „Grab in der Haard" statt. Der bewaffnete Aufstand von über 100.000 Arbeitern, in der Mehrzahl Bergleute, hat 1920 mit der Niederschlagung des Kapp-Putsch den ersten Anlauf zur Errichtung des Faschismus in Deutschland erfolgreich verhindert. In Haltern-Hamm/Bossendorf am Ende der Straße „Auf dem Hassel" das Auto abstellen, dann zu Fuß ca. 500 m auf dem Forstweg weiter; gemeinsame Abfahrt in Marl-Hüls um 13:15 Uhr vor der „insel" in der Carl-Duisberg-Straße.

Weitere Treffen bei St. Konrad immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 16.4. 14.5. (wegen Pfingsten), 18.6., 16.7., 17.9., 15.10., 19.11.

Hier die Einladung im pdf-Format